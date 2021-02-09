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Биолог рассказала о способной сдерживать распространение COVID-19 погоде

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Морозная погода зимой и жаркая и сухая летом помогает снизить скорость распространения коронавируса. Об этом во вторник, 9 февраля, рассказала профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

По ее словам, ограничения можно вводить в зависимости от метеоусловий в том или ином регионе.

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Специалист предположила, что в любом городе с циклической сменой погоды у вируса будет два пика за год.

«Слабостью моделирования было то, что ученые не проверили очень холодные температуры. Они не учитывали минус 20, хотя есть впечатление, что если у нас «мороз и солнце; день чудесный» (начальные строки стихотворения «Зимнее утро» А. С. Пушкина. — Ред.), то этого солнца достаточно для того, чтобы вирус убить», — отметила специалист в беседе с «РИА Новости».

Она подчеркнула, что самой опасной погодой является слякотная, с температурой около нуля градусов.

Биолог добавила, что исследование о влиянии температур на вирус проводилось для Нью-Йорка, Парижа и Буэнос-Айреса, ученые изучили три фактора — температуру, влажность и ветер.

«Сильный ветер высушивает капли и «выдувает» вирус, особенно при низкой влажности, а теплая, влажная, безветренная погода способствует живучести вируса. Однако слабый ветерочек хуже, чем безветренная погода. Движение воздуха переносит вирус на 2–3 метра и увеличивает количество зараженных», — указала Баранова.

Как она пояснила, такие модели для различных городов позволяют вводить кратковременные ограничения именно на тот период, когда COVID-19 активно распространяется при определенных погодных условиях.

Ранее, в феврале, аналогичным наблюдением поделились кипрские ученые медицинской школы Университета Никосии. По мнению авторов, ключевое влияние на место и время возникновения очередной волны пандемии оказывают погодные факторы.

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