Аналитики спрогнозировали дальнейший рост цен на нефть

Мировые цены на нефть во вторник, 9 февраля, продолжают расти. Так, по данным торгов лондонской биржи ICE, баррель североморской нефтяной смеси Brent с продажей в апреле в пике достигла $61,15. Мартовские фьючерсы барреля нефти WTI на торгах на бирже NYMEX выросли на 0,40%, достигнув $58,37.

Согласно опубликованным агентством Bloomberg данным, последние семь торговых сессий в Лондоне нефтяные фьючерсы выросли на 9%, так как рынок восстанавливается после влияния пандемии Covid-19, которая снизила спрос на топливо.

По прогнозам аналитиков Trafigura Group, цены на нефть продолжат расти, так как нефтепереработчики увеличивают объемы переработки для удовлетворения растущего спроса на продукцию. При этом эксперты выразили уверенность, что запасы сырой нефти в США еще сократятся.

Ранее во вторник цена апрельского фьючерса нефти марки Brent достигла в пике $61,02 за баррель, преодолев порог в $61 с 7 января 2020 года. При этом 8 февраля, стоимость нефти марки Brent превысила $60 за баррель впервые с января 2020 года

5 января вице-премьер России Александр Новак рассказал, что на тот момент цены на нефть оказались выше, чем прогнозировалось ранее, благодаря стимулирующим мерам ряда стран и вакцинации от коронавируса. Кроме того, в этот же день страны ОПЕК+ договорились об объемах добычи нефти в феврале и марте.

На следующий день наметилась тенденция роста стоимости нефти Brent. Так, 6 января цена этой нефти поднялась выше $54 за баррель впервые с 26 февраля прошлого года, а спустя два дня баррель Brent торговался уже по $55 впервые с 25 февраля 2020 года.

Рост цены на нефть Brent был зафиксирован еще и 13 января. Тогда стоимость с поставками в марте 2021 года выросла на 0,42% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $57,07 за баррель. 2 февраля в ходе торгов стоимость нефти Brent превысила $58 за баррель впервые с 22 января 2020 года.