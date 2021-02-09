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Пингвинов Московского зоопарка научили лопать мыльные пузыри

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Папуанских пингвинов в Московском зоопарке научили лопать мыльные пузыри. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу зоосада.

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Сотрудники зоопарка придумали, как развлечь животных, которые в неволе не вынуждены искать пищу, выслеживать добычу, бороться с ней. По словам специалистов, если у животных нет возможности проявить свои уникальные видовые особенности, они испытывают дискомфорт. В этой связи одной из главных задач киперов и зоологов является обогащение среды обитания животных. Это понятие включает в себя придумывание развлечений для животных: поиск пищи, дополнительная коммуникация, игра, новые запахи и новые предметы в вольере.

Одним из многочисленных вариантов развлечения животных и стали мыльные пузыри, отмечает телеканал «Звезда».

«Папуанцы некоторое время наблюдали за ними, а потом стали бегать и лопать клювами. Мыльные пузыри для животных — популярное обогащение, которое используется во многих зоопарках мира», — рассказали в Московском зоопарке.

Специалисты подчеркнули, что для пингвинов мыльные пузыри не представляют опасности, но при этом служат для них прекрасным развлечением, пишет сайт aif.ru.

Как напоминает телеканал «360», папуанские пингвины поселились в Московском зоопарке в конце декабря 2017 года. Трех самцов и трех самок привезли в Россию из Германии. «Переезд» птиц осуществили в рамках Европейской программы по сохранению этих животных в неволе.

5 февраля сообщалось, что Московский зоопарк в пятницу, 5 февраля, опубликовал в своем Instagram видео, на котором панда Диндин катается со снежной горки и наслаждается зимой.

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