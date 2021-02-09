Минобрнауки проверяет ситуацию с зарплатой пожаловавшейся Путину ученой

Минобрнауки РФ проверит ситуацию с зарплатой старшего научного сотрудника Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасии Проскуриной, которая не соответствует уровню в 200% от средней по региону. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» сообщил глава ведомства Валерий Фальков.

В понедельник в ходе заседания Совета по науке и образованию Проскурина сообщила президенту РФ Владимиру Путину, что ее зарплата за работу на полную ставку не превышает 25 тыс. рублей. Однако, согласно майским указам президента, оплата должна составлять 200% от средней по региону, то есть около 80 тыс. рублей.

Путин поручил Фалькову, а также министру финансов Антону Силуанову разобраться в ситуации и представить доклад о текущей ситуации.

Фальков указал, что определенные шаги обязательно будут предприняты, пишет «Газета.Ру».

Он добавил, что заработная плата выплачивается в конкретном университете или в научной организации и «здесь есть своя специфика, сугубо управленческая».

В ходе разговора с сотрудницей института Путин предложил ей «сразу звонить в администрацию президента», глава государства отметил, что он лично с ней поговорит, если после этого разговора ее кто-либо «попытается ущемить».