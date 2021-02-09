Совет Европы займется защитой нацменьшинств на Украине

Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите нацменьшинств на Украине. Такие данные содержатся в соответствующем тендере, с которым ознакомился RT.

Отмечается, что это уже второй этап проекта, направленного на укрепление общей законодательной и институционной основы защиты национальных меньшинств в стране, а также их языков.

При этом особо подчеркивается необходимость привлечения внимания к проблемам рома на Украине, но не упоминается о других конкретных народах и языках. К участию данной рассматриваемой инициативы планируется привлечь до 30 специалистов, консультантам выделят до €55 тыс.

Среди задач, которые ставятся в проекте, содействие расширению участия нацменьшинств в принятии решений на местном уровне, разработка преподавания на цыганском языке, а также продолжение работы по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января этого года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб — в частности, из-за отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил 31 января, что Донбасс нужно дерусифицировать, но Киев должен говорить с жителями региона «на языке любви, уважения, доверия, уверенности».

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие закона о языке является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле.