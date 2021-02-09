Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Прокуратура в Новосибирске проверит зарплаты обратившихся к Путину ученых
Мир
Совет Европы займется защитой нацменьшинств на Украине
Общество
Более 50% опрошенных россиян низко оценили свои знания в сфере IT
Спорт
Россиянка Кузнецова победила в первом раунде Australian Open
Общество
В МЧС напомнили об ответственности за ложный вызов
Общество
Синоптики продлили предупреждение о гололедице в Москве до 10 февраля
Мир
Демократы и республиканцы согласовали регламент по импичменту Трампа
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $61 впервые с января 2020 года
Мир
В Британии объяснили интерес Германии к российской вакцине

Совет Европы займется защитой нацменьшинств на Украине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Совет Европы намерен привлечь консультантов к работе в рамках проекта по защите нацменьшинств на Украине. Такие данные содержатся в соответствующем тендере, с которым ознакомился RT.

Прикусили язык: как на Украине проходит новый этап внедрения мовы
С 16 января от русского отказались магазины, банки и аптеки

Отмечается, что это уже второй этап проекта, направленного на укрепление общей законодательной и институционной основы защиты национальных меньшинств в стране, а также их языков.

При этом особо подчеркивается необходимость привлечения внимания к проблемам рома на Украине, но не упоминается о других конкретных народах и языках. К участию данной рассматриваемой инициативы планируется привлечь до 30 специалистов, консультантам выделят до €55 тыс.

Среди задач, которые ставятся в проекте, содействие расширению участия нацменьшинств в принятии решений на местном уровне, разработка преподавания на цыганском языке, а также продолжение работы по облегчению доступа к документам, удостоверяющим личность.

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона, введение экзаменов для чиновников, определяющих уровень знания украинского языка, и штрафы за нарушение норм закона.

Норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории Украины вступила в силу 16 января этого года. В первые две недели из-за нарушений закона поступило более 300 жалоб — в частности, из-за отказа обслуживать на государственном языке, отсутствия украиноязычной версии документов, вывесок и ценников.

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь заявил 31 января, что Донбасс нужно дерусифицировать, но Киев должен говорить с жителями региона «на языке любви, уважения, доверия, уверенности».

26 января украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что действие закона о языке является геноцидом в отношении русскоязычного населения. Депутаты отметили, что выражающие желание говорить на русском языке люди подвергаются травле.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021