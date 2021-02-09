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В Нижневартовске шестилетнему мальчику удалили 20-сантиметровую опухоль

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Врачи детской окружной больницы Нижневартовска провели удачную операцию по удалению 20-сантиметровой опухоли из грудной клетки у шестилетнего мальчика. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как рассказали в департаменте здравоохранения ХМАО, ребенок был активным и веселым и на боли не жаловался. Кисту размером с футбольный мяч обнаружили во время УЗИ грудной клетки.

Мальчику требовалась срочная операция, поскольку имелась угроза его жизни в случае, если бы новообразование куда-либо прорвалась.

Анализ кисты выявил клетки, характерные для злокачественных опухолей. Медики решили полностью удалить ее, а потом уже определиться с дальнейшей тактикой лечения маленького пациента. Операция прошла успешно, ребенок чувствует себя хорошо.

Ранее, 29 января, команда специалистов Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова (ПСПбГМУ) провели первую в России операцию на органах шеи с использованием технологий дополненной реальности. Разработка позволяет на основе данных МРТ и КТ пациента построить голограмму внутреннего строения определенной зоны (черепа, позвоночника, шейного отдела и т.п.).

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