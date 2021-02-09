Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Прокуратура в Новосибирске проверит зарплаты обратившихся к Путину ученых
Мир
Совет Европы займется защитой нацменьшинств на Украине
Общество
Более 50% опрошенных россиян низко оценили свои знания в сфере IT
Спорт
Россиянка Кузнецова победила в первом раунде Australian Open
Общество
В МЧС напомнили об ответственности за ложный вызов
Общество
Синоптики продлили предупреждение о гололедице в Москве до 10 февраля
Мир
Демократы и республиканцы согласовали регламент по импичменту Трампа
Экономика
Цена нефти Brent на бирже ICE превысила $61 впервые с января 2020 года
Мир
В Британии объяснили интерес Германии к российской вакцине

Более 50% опрошенных россиян низко оценили свои знания в сфере IT

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Многопрофильный аналитический центр НАФИ провел опрос, в результате которого выяснилось, что более половины россиян (51%) полагают, что у них низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает RT.

По коду дела: регионы догоняют Москву и Питер в развитии IT-сферы
Составлен рейтинг субъектов России по эффективности компаний — разработчиков ПО за 2020 год

При этом лишь 13% участников исследования оценили свои навыки, как высокие и 33% — как средние.

По данным специалистов центра, самооценка уровня цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола: выше свои знания и навыки склонны оценивать молодёжь до 35 лет, люди с высшим образованием, а также мужчины.

Кроме того, 51% респондентов считают, что смогли бы перейти на более высокую позицию или найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали информационные технологии. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет такой процент еще выше — 59%.

В июле исследования Института прогрессивного образования показали, что после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, особенно востребованными останутся медицинские работники, квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты и специалисты по цифровой трансформации бизнеса, а также SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021