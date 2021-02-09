Более 50% опрошенных россиян низко оценили свои знания в сфере IT

Многопрофильный аналитический центр НАФИ провел опрос, в результате которого выяснилось, что более половины россиян (51%) полагают, что у них низкий уровень знаний и навыков в сфере информационных технологий. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает RT.

При этом лишь 13% участников исследования оценили свои навыки, как высокие и 33% — как средние.

По данным специалистов центра, самооценка уровня цифровых компетенций зависит от возраста, образования и пола: выше свои знания и навыки склонны оценивать молодёжь до 35 лет, люди с высшим образованием, а также мужчины.

Кроме того, 51% респондентов считают, что смогли бы перейти на более высокую позицию или найти более привлекательную работу, если бы они лучше знали информационные технологии. Среди опрошенных в возрасте от 18 до 24 лет такой процент еще выше — 59%.

В июле исследования Института прогрессивного образования показали, что после ослабления ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, особенно востребованными останутся медицинские работники, квалифицированные антикризисные менеджеры, IT-специалисты и специалисты по цифровой трансформации бизнеса, а также SMM-менеджеры, маркетологи и аналитики big data.