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Автомобилистам рассказали об экономии на уходе за машиной с помощью нашатыря

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Дорогие средства по уходу за автомобилем может заменить нашатырный спирт. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщило издание «АвтоВзгляд».

Нашатырный спирт может помочь справиться с подтеками от пролитого кофе и газировки, а также реанимировать дворники.

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Автор статьи посоветовал смешать полстакана нашатырного спирта со стаканом теплой воды и столовой ложкой поваренной соды, чтобы создать пятновыводитель на основе нашатыря. Полученный раствор нужно на 20 минут нанести на пятно, после чего стереть вместе с загрязнением.

Раствором аммиака можно отмыть до блеска стекла машины. Для этого на литр воды потребуется столовая ложка нашатыря и столовая ложка картофельного крахмала. Этим же раствором можно натереть автомобильные фары, отмечает телеканал «360».

Помимо этого, с помощью нашатыря можно размягчить задубевшую резину, а также вернуть к жизни старые дворники. Их нужно на ночь вымочить в растворе воды с нашатырным спиртом.

После проведения этих процедур следует обязательно проветрить автомобиль.

4 февраля аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) подвели итоги продаж на автомобильном рынке России в январе 2021 года. За первый месяц 2021 года продажи новых автомобилей в России сократились на 4,2% по сравнению с январем прошлого года: россияне купили 95 213 машин.

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