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Автоэксперт посоветовал в холода беречь аккумулятор машины

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Не нужно сажать аккумулятор автомобиля до конца в попытках завести машину в мороз, рассказал автоэксперт, партнер «Автостата» Игорь Моржаретто.

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Специалист подчеркнул, что современные автомобили рассчитаны на то, чтобы заводиться нормально при низких температурах, передает «РИА Новости».

«Если в сильный мороз пытаешься завести машину и видишь, что стартера не хватает, он прокручивается, не надо сажать аккумулятор до конца. Надо понять, почему не заводится машина. Если понимаешь, что двигатель не схватывает, до конца докручивать не надо, нужно понять, почему это происходит», — сказал Моржаретто.

Он добавил, что современному автомобилю не требуется прогрев — достаточно минуты, чтобы двигатель начал работать в нормальном режиме и прогрелась коробка передач.

«Сел, завел машину, минуту прогрелась, включаешь все возможные подогревы, и как только они заработали так, что ты можешь сидеть в машине и видеть, что происходит впереди — можно ехать. Единственное, не надо сразу с места рвать во весь опор, надо относиться к автомобилю с уважением», — подчеркнул специалист.

В январе автоэксперт Андрей Савин назвал способы открыть примерзшую дверь в автомобиле.

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