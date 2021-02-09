Российского судью избрали вице-председателем суда ООН

Российский судья Кирилл Геворгян избран вице-председателем Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН), передает телеканал «Известия».

Председателем суда избрана судья из США Джоан Донохью. Она и вице-председатель Геворгян избраны каждый на три года.

Ранее председателем суда ООН был Абдулкави Ахмед Юсуф из Сомали. Должность вице-председателя занимал Сюэ Ханьцин из КНР.

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