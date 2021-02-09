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Ночь на 9 февраля стала самой холодной для Москвы за всю зиму

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Ночь на вторник стала наиболее холодной в Москве и области, температура опустилась ниже 22 градусов мороза, сообщает телеканал «Известия».

В регионе продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до полудня среды.

На дорогах сохранится гололедица. Водителей призвали быть аккуратнее за рулем.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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