Ночь на 9 февраля стала самой холодной для Москвы за всю зиму
Ночь на вторник стала наиболее холодной в Москве и области, температура опустилась ниже 22 градусов мороза, сообщает телеканал «Известия».
В регионе продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать до полудня среды.
На дорогах сохранится гололедица. Водителей призвали быть аккуратнее за рулем.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.