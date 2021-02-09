Маткапитал могут разрешить вкладывать в ценные бумаги

Возможность размещать маткапитал в специальные банковские или брокерские продукты, такие как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками, обсуждалась на совещании у первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова в начале февраля, передает телеканал «Известия».

Отмечается, что предложение не позволит «обналичить» материнский капитал через вложение в облигации и последующую их продажу. Пользоваться можно будет только процентным доходом от вклада или облигации.

Проработать инициативу об инвестировании материнского капитала в финансовые инструменты или принять решение об исключении предложения из проекта по итогам совещания у первого вице-премьера поручено Минэкономразвития, Минтруду, Минфину и Банку России.

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