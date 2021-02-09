В России резко вырос спрос на цифровые карты

Спрос на цифровые карты вместо пластиковых в 2020 году в крупнейших банках вырос до 50%, передает телеканал «Известия».

Кредитные организации и сами стали популяризировать этот продукт. Например, ввели дополнительные бонусы для пользователей цифровых карточек, среди них — повышенный кешбэк при покупках.

В будущем банки планируют выпустить и мультивалютные цифровые карты. Однако сложности в использовании этих продуктов всё еще есть, так как переход на них только начинается, отмечают эксперты. Например, «цифровой пластик» поддерживают не все мобильные устройства.

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