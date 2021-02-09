В МЧС напомнили об ответственности за ложный вызов

В пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю напомнили, что шутникам, которые совершают ложные вызовы спасателей и пожарных, может грозить штраф от 1 тыс. рублей до 1,5 тыс. рублей.

«Детская шалость или необдуманные действия взрослых людей по вызову экстренных служб могут обернуться трагедией», — заявили в ведомстве, напомнив, что ложный вызов может стоить кому-то жизни.

В пресс-службе добавили, что оперативные службы обязаны реагировать на любое сообщение, так как гарантии того, что вызов ложный нет никогда. При этом пока пожарные и спасатели тратят время на поиски «мнимых» пострадавших, другие люди могут действительно находиться в условиях угрозы жизни и здоровью.

Также в ведомстве напомнили родителям о необходимости рассказать детям о недопустимости подобных развлечений и добавили, что за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних опекуны или родители несовершеннолетних правонарушителей привлекаются к административной ответственности. Им может грозить предупреждение и наложение штрафа.

6 февраля в МЧС России напомнили о правилах организации безопасных зимних путешествий. В МЧС напомнили о необходимости туристической группе подать заявку, а также рекомендовали перед началом похода ознакомиться с прогнозом погоды и отложить поход при аномально низкой температуре.