Синоптики продлили предупреждение о гололедице в Москве до 10 февраля

В Москве продлили «желтый» уровень погодной опасности до 10 февраля из-за гололедицы. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Предупреждение синоптиков будет действовать до полудня среды, 10 февраля, пишет агентство городских новостей «Москва». По прогнозам метеорологов, ночная температура на этой неделе составит 27–25 градусов ниже ноля, по области ожидается мороз до 30 градусов, отмечает телеканал «360».

В связи с ухудшением погодных условий водителям рекомендовали соблюдать дистанцию и скоростной режим на дорогах, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил, что холоднее всего будет в ночь на 9 и 10 февраля. Днем температура воздуха 9 февраля составит 16–14 градусов мороза, 10 февраля — 14–12 градусов со знаком минус.

Ранее 8 февраля в Московской области водителей призвали пересесть на общественный транспорт и сократить поездки на личных автомобилях из-за грядущих 30-градусных морозов. В связи с резким похолоданием дорожные службы переведены на усиленный режим работы.