Во Франции скончался сценарист и режиссер Жан-Клод Каррьер

В Париже на 90-м году жизни скончался известный французский сценарист, режиссер, лауреат премии «Оскар» Жан-Клод Каррьер. Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на дочь Каррьера.

Кинематографист не страдал каким-либо конкретным заболеванием и умер во сне у себя дома. По данным телеканала, Каррьер будет похоронен на родине, в деревне Коломбьер-Сюр-Орб во Франции.

Он известен как сценарист более чем 140 фильмов, в числе которых «Скромное обаяние буржуазии» (1972), «Невыносимая легкость бытия» (1989), «Сирано де Бержерак» (1990), «Ван Гог. На пороге вечности» (2018).

Как режиссер он снял короткометражный фильм «Счастливая годовщина» (1962), который принес ему «Оскар», а также «Разрыв» (1961) и «Маникюрные ножницы» (1969).

Каррьера много сотрудничал с режиссерами Луисом Бунюэлем и Милошем Форманом.

В 2014 году Каррьер получил почетный «Оскар» за достижения всей жизни. Последней работой Каррьера стала драма Филиппа Гарреля «Соль слез», вышедшая в 2020 году.

Ранее, 2 февраля, в своем доме в Беверли-Хиллз, штат Калифорния в возрасте 95 лет умер американский актер, лауреат различных кинопремий и номинант на «Оскар» Хэл Холбрук. Причина смерти не сообщалась.