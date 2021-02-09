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В журнале Spectator объяснили интерес Германии к российской вакцине

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Власти Германии оценивают возможность использования российской вакцины «Спутник V» из-за произошедшей в Евросоюзе «катастрофы» с распространением вакцин от коронавируса. Такое мнение высказал публицист Константин Экнер в журнале Spectator в материале от 8 февраля.

По его словам, использованию препаратов от фармкомпаний Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты. При этом европейские регуляторы с настороженностью относятся к вакцине от AstraZeneca.

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В связи со сложившейся обстановкой, «легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник V», написал Экнер.

3 февраля немецкая газета Die Welt написала, что Россия смогла удивить страны Запада созданием вакцины от коронавируса «Спутник V».

За день до этого журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний российской вакцины «Спутник V». Из публикации следует, что эффективность препарата против заболевания составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. Показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%. При этом в результате исследований не было выявлено серьезных побочных эффектов на введение вакцины, гуморальный иммунный ответ выработался более чем у 98% добровольцев.

В конце января руководитель Института разработки вакцин и биомедицинских лекарственных средств имени Пауля Эрлиха (PEI) Клаус Цихутек рассказал, что в Германии допускают возможность производства российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Он отметил, что российским коллегам оказывают поддержку на пути возможного допуска «Спутника V» в Евросоюз.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи.

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