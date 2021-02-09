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Лидер оппозиции назвал страх Зеленского причиной отказа от «Спутника V»

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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кандидат в президенты Украины в 2019 году Юрий Бойко объяснил отказ президента Украины Владимира Зеленского от использования в стране российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» страхом сближения с Россией. Об этом парламентарий заявил в понедельник, 8 февраля, в беседе с НСН.

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Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

«Это потому, что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошел навстречу Москве. Мы же выступаем за использование «Спутник V» на Украине. Но мы за то, чтобы этим вопросом занимались специалисты, а не политики. Здесь не должно быть никакого политического влияния. Ученые должны определить, насколько нужна вакцина и как она будет работать», — отметил депутат.

Также Бойко подчеркнул, что его самого от прививки российским препаратом останавливает только то, что это должны делать по очереди.

«Военнослужащие, врачи, а дальше уже все остальные. Если я вакцинируюсь любым препаратом, то меня обвинят, что я воспользовался привилегией», — сказал он.

Ранее в этот же день Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Он отметил, что эффективность российской вакцины якобы не имеет подтверждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ Зеленского использовать российскую вакцину. Также она сыронизировала над словами украинского лидера о том, что население страны «не кролики, чтобы на них экспериментировать», передает RT.

При этом 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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