Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Интернет
В Twitter может появиться ряд платных услуг
Общество
В Подмосковье в 2021 году реконструируют восемь ж/д станций
Экономика
В России могут разрешить инвестировать маткапитал в ценные бумаги
Общество
Водителей в Подмосковье призвали сократить поездки на машинах из-за морозов
Экономика
Биткоин трижды за несколько часов превысил исторический максимум
Экономика
В 2020 году резко вырос спрос на цифровые карты
Общество
20% санаториев предлагают реабилитационные туры после COVID-19
Экономика
Число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд
Экономика
Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы
Сюжет:

Инфекционист оценил необходимость вакцинировать детей от коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

Он добавил, что испытания вакцин от коронавируса на детях пока не начались, поэтому сделать прививку ребенку еще нельзя.

«Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться», — цитирует Тимакова «РИА Новости».

Ранее, 5 февраля, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины «Спутник V» на детях начнется в июне.

2 февраля сообщалось, что российские ученые объяснили низкую заболеваемость COVID-19 у детей плотным графиком вакцинации — иммунная система часто тренирует различные антигены.

Как пояснял заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые «ловили» бы вирусы и позволяли бы им фиксироваться.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021