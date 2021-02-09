Инфекционист оценил необходимость вакцинировать детей от коронавируса

Дети переносят коронавирусную инфекцию легче, поэтому для них вакцинация не так важна, как для взрослых. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

Он добавил, что испытания вакцин от коронавируса на детях пока не начались, поэтому сделать прививку ребенку еще нельзя.

«Дети не болеют так серьезно и тяжело, поэтому для них сейчас не первостепенная задача привиться», — цитирует Тимакова «РИА Новости».

Ранее, 5 февраля, глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил надежду, что исследование вакцины «Спутник V» на детях начнется в июне.

2 февраля сообщалось, что российские ученые объяснили низкую заболеваемость COVID-19 у детей плотным графиком вакцинации — иммунная система часто тренирует различные антигены.

Как пояснял заведующий кафедрой инфекционных болезней и клинической иммунологии медуниверситета Алебай Сабитов, дети могут не иметь рецепторов на своих клетках, которые «ловили» бы вирусы и позволяли бы им фиксироваться.

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