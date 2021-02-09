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Эксперт назвал способы найти данные о действиях с вашим смартфоном

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Память обо всех совершенных действиях — неотъемлемая функция любого современного смартфона, рассказал агентству «Прайм» заведующий кафедрой управления качеством и сертификации РТУ МИРЭА Максим Назаренко.

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Он отметил, что пользователь смартфона, как правило, имеет хотя бы одну учетную запись в одной из популярных интернет-служб, например, Google, Яндекс или другой, которая позволяет хранить данные в собственном облаке, где также находятся сведения о приходящих сообщениях и реакции пользователя на них.

«Именно в этом облаке имеются специальные разделы, в которых хранится и история перемещений телефона, если подключена геолокация, и история нажатий на конкретную часть экрана смартфона», — рассказал специалист.

Он добавил, что собственное хранилище сведений есть и в самом устройстве есть. Однако, по словам, Назаренко, этот журнал не очень удобен, и навигация в нем сложна, поэтому для тех, кому это нужно, лучше установить специальное приложение.

Эксперт уточнил, что для работы с подобными программами необходимо предоставить разрешение на доступ к системным уведомлениям.

«После получения права доступа это приложение самостоятельно формирует архив записей, который можно использовать для поиска собственных действий и даже их результатов», — пояснил специалист.

Ранее в феврале доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин рассказал, почему опасно передавать смартфон незнакомым людям.

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