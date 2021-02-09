Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Стоимость биткоина обновила исторический максимум
Экономика
В 2020 году резко вырос спрос на цифровые карты
Общество
20% санаториев предлагают реабилитационные туры после COVID-19
Экономика
Число занятых в экономике поставило 10-летний антирекорд
Экономика
Пенсионерам предложили дать возможность отключить онлайн-платежи и переводы
Экономика
Бизнес сообщил о дефиците строителей в России
Мир
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Эфиопии
Мир
В Госдепе США считают переговоры с Ираном преждевременными
Спорт
ФК «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу
Сюжет:

Facebook будет бороться с сомнительной информацией о вакцинации от COVID

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть Facebook вводит новые правила, по которым модераторы будут удалять информацию о вакцинации от коронавируса, которую сочтут ложной или противоречащей официальным данным. Об этом компании рассказала в заявлении, распространенном в понедельник, 8 февраля.

Отмечается, что список ложных утверждений, относящихся к коронавирусу и вакцинам, расширен на основе консультаций с ведущими медицинскими организациями, в том числе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В него включены утверждения о неэффективности вакцины, о том, что перенести COVID-19 безопаснее, чем вакцинироваться, а также о том, что вакцины опасны, ядовиты и могут вызвать аутизм. Также в список попали сообщения о том, что коронавирус был создан человеком или появился благодаря ему.

14 января сообщалось, что госдeпартамент США плaнирует выдeлить срeдства на рeализацию в Пoльше прoграмм, нaправленных на прoтиводействие лoжной инфoрмации о коронавирусе и вaкцинах от негo.

В середине декабря сообщалось, что американская платформа микроблогов Twitter начала удалять посты, содержащие ложную информацию о вакцинах от COVID-19.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021