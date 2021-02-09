Пушков назвал рассуждения Зеленского о «Спутнике V» смехотворными

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о российской вакцине от коронавируса «Спутник V», в случае ее признания Евросоюзом, поставит украинского лидера в неловкое положение. Об этом во вторник, 9 февраля, заявил в своем Telegram-канале член Совфеда РФ Алексей Пушков.

Как отметил сенатор, Зеленский «не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны».

По мнению Пушкова, у украинского президента в случае, если ЕС одобрит препарат, остается два варианта: срочно признать вакцину либо «повторять перлы» министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебы, что «для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское «гибридное оружие».

Ранее, 8 февраля, Зеленский объяснил отказ от применения в стране вакцины «Спутник V». Он отметил, что эффективность российской вакцины якобы не имеет подтверждения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на отказ Зеленского использовать российскую вакцину. Также она сыронизировала над словами украинского лидера о том, что население страны «не кролики, чтобы на них экспериментировать».

При этом 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.