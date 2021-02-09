В Санкт-Петербурге задержали мужчину с гранатой без чеки в руке

Мужчину с гранатой без чеки в руке задержали в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщил телеканал «78» в понедельник, 8 февраля.

По предварительным данным, мужчина сам вызвал спецслужбы. Он рассказал, что гранату ему в руку дал брат, а затем выдернул чеку. Задержанный так и остался с ней стоять, не зная, что делать, он смог дозвониться в правоохранительные органы.

Прибывшие на место сотрудники спецслужб, оцепили место, изъяли гранату, а затем переместили ее на безопасное расстояние. В результате выяснилось, что граната оказалась учебной, а мужчина стал жертвой злого розыгрыша.

Позднее появилась информация, что специалисты ОМОН ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской осмотрели предмет, который оказался корпусом гранаты Ф1 с механической частью запала, не представляющий опасности. Его передали сотрудникам полиции.

2 февраля сообщалось, что более 40 подпольных оружейников задержаны в 19 регионах Российской Федерации. У них изъято почти 200 единиц оружия.

В декабре 2020 года сообщалось, что ФСБ РФ пресекла незаконную деятельность 28 нелегальных оружейников в 13 регионах. Тогда из незаконного оборота изъяли более 120 единиц оружия. ФСБ работала также во взаимодействии с МВД и Росгвардией.