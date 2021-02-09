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Псаки объяснила срочность разговора Байдена с Путиным

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Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки во время брифинга в понедельник, 8 февраля, пояснила почему глава государства позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам. Текст выступления опубликован на сайте Белого дома.

Проверка связей: что даст Москве и Вашингтону продление СНВ-3
Ключевой темой первого разговора Путина и Байдена стал Договор о контроле над вооружениями, разрушенный при Трампе

Журналисты указали на то, что американский лидер пока еще не общался с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже переговорил с Путиным «который не является союзником» США.

«Определенно не является… Но эта беседа отчасти имела место, потому что… приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам... в Азии и Европе», — сказала она.

Кроме того, Псаки отметила, что Байден вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, однако «в предстоящие недели он будет больше это делать».

Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. 3 февраля соглашение вступило в силу.

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