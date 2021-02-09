Псаки объяснила срочность разговора Байдена с Путиным

Пресс-секретарь президента США Джо Байдена Джен Псаки во время брифинга в понедельник, 8 февраля, пояснила почему глава государства позвонил своему российскому коллеге Владимиру Путину раньше, чем некоторым другим мировым лидерам. Текст выступления опубликован на сайте Белого дома.

Журналисты указали на то, что американский лидер пока еще не общался с председателем КНР Си Цзиньпином, но уже переговорил с Путиным «который не является союзником» США.

«Определенно не является… Но эта беседа отчасти имела место, потому что… приближалось истечение срока действия ДСНВ, и в ходе этого разговора он ясно высказался об имеющихся у него и администрации существенных озабоченностях относительно сообщений о действиях правительства России, но в основном все остальные звонки до настоящего времени были обращены партнерам и союзникам... в Азии и Европе», — сказала она.

Кроме того, Псаки отметила, что Байден вступил в должность чуть более двух недель назад и еще не успел позвонить каждому мировому лидеру, однако «в предстоящие недели он будет больше это делать».

Владимир Путин и Джо Байден впервые провели переговоры по телефону 26 января. В ходе беседы лидеры стран обсудили сотрудничество в сфере борьбы с коронавирусом и продление Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ или СНВ-3).

На следующий день Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении, а Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение.

29 января Путин подписал закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях. 3 февраля соглашение вступило в силу.