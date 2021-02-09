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Японское СМИ рассказало о «мощном ударе Путина» по планам Токио

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Введенный в России запрет публичных призывов к отчуждению территорий и военное усиление на Курильских островах вынуждают Японию отказаться от прежней стратегии в территориальных переговорах с Москвой.

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Как пишет «РИА Новости» со ссылкой на Yahoo News Japan, японские журналисты считают, что «курс российского президента Владимира Путина нанес мощный удар по территориальным переговорам». В частности, портал рассказал о размещении в октябре 2020 года новейших танков Т-72Б3 и зенитно-ракетных комплексов С-300B4 на российских островах.

Таким образом у Токио, в связи с твердой позицией российских политиков и «уступчивостью японских властей», не осталось шансов на какие-либо уступки Москвы относительно Курильских островов.

7 февраля премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что отсутствие мирного договора с Россией и нерешенный вопрос «северных территорий», как в Японии называют российские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды, вызывают глубокое сожаление.

Избранный в 2020 году председателем правящей в Японии Либерально-демократической партии Есихидэ Суга ранее заявлял, что продолжит обсуждать с Россией вопрос принадлежности островов южной части Курил.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор из-за притязаний Токио на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и ряд территорий Малой Курильской гряды. Япония продолжает их считать своими северными территориями, хотя по итогам войны они перешли СССР.

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