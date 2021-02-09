Возбуждено дело после гибели ребенка на пожаре в Амурской области

В селе Козьмодемьяновка Тамбовского района Амурской области в ночь с 7 на 8 февраля произошел пожар. Во время разбора конструкции сгоревшего жилого дома нашли тело мальчика 2010 года рождения.

Как сообщает следственное управление СК РФ по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Свою проверку по факту происшествия проводит и прокуратура. В ведомстве сообщили, что во время пожара ребенок находился дома с бабушкой, мать и двое младших братьев мальчика дома отсутствовали, передает asn24.ru.

Ранее в городе Березники Пермского края многодетная мать вместе с другим очевидцем спасла из горящей квартиры пятерых соседских детей. Возгорание произошло 24 января в пятиэтажном доме на улице Мира. Дети остались одни запертыми в горящей квартире, самому младшему из них всего семь месяцев, а старшему — 12 лет.