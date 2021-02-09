Контрабанду пиломатериалов на 5,6 млн рублей расследуют в Приангарье

Иркутская таможня возбудила два уголовных дела по факту контрабанды в Китай и Узбекистан 600 куб. м пиломатериалов почти на 5,6 млн рублей.

В 2016 году под руководством коммерческого директора компании из Тайшета были заключены внешнеэкономические контракты с Маньчжурской торгово-экономической компанией на поставку пиломатериалов в Китай, а также с британской компанией — на поставки древесины в Узбекистан. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства. При вывозе товара в таможенный орган представлялись недействительные подложные договоры купли-продажи пиломатериалов хвойных пород (сосны, сибирской лиственницы), подтверждающие право владения, пользования и распоряжения экспортируемой древесиной.

Как стало известно в декабре 2020 года, древесину на 36 млн рублей незаконно вывезли из Иркутской области в Таджикистан и Узбекистан. Сотрудники правоохранительных органов возбудили три уголовных дела. Факты незаконного вывоза древесины были выявлены Иркутской таможней. Группа лиц организовала контрабанду сосны и лиственницы сибирской неизвестного происхождения. Всего вывезено 6,8 тыс. куб. м древесины. Подозреваемые заключали внешнеторговые контракты через три подконтрольные фирмы.