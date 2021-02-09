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Счетная палата назвала регионы с самой загрязненной питьевой водой

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Счетная палата РФ опубликовала список регионов с самой загрязненной питьевой водой. лидером стала Свердловская область. Об этом во вторник, 9 февраля, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные СП по экологической реабилитации водных объектов (ЭРВО) за 2012-2020 годы.

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«На протяжении последних десяти лет на Свердловскую область приходится наибольшее среди субъектов РФ количество случаев высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. При этом ЭРВО Свердловской области и других водных объектов, на которые в последние годы приходилось наибольшее количество случаев загрязнения, не проводилась», — говорится в материалах контрольного ведомства.

Также в список неблагополучных с экологической точки зрения субъектов вошли Архангельская, Владимирская, Ленинградская и Новгородская области.

В число десяти регионов, где пробы воды наиболее не соответствуют гигиеническим нормативам, в различные годы также входили Кировская, Кемеровская, Нижегородская, Пензенская области.

По данным Роспотребнадзора, также опубликованных в материалах Счетной палаты, в России отмечается рост доли проб воды из водоемов I категории (питьевого и хозяйственно-бытового водопользования), не соответствующих санитарно-эпидемиологическим требованиям, с 21,9% в 2012 году до 30,1% в 2020 году.

1 февраля пресс-служба компании-поставщика «КрасКом» сообщила, что в Красноярске 27 человек отравились водопроводной водой. Ранее в этот день прокуратура Красноярска начала проверку информации об отравлении людей водой в жилых домах одного из районов города.

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