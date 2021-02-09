France Football опубликовал фото Месси в футболке «ПСЖ» на обложке

Ведущий спортивный журнал France Football выйдет с фотографией форварда ФК «Барселоны», аргентинца Лионеля Месси в футболке клуба «ПСЖ» на обложке. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте издания.

Контракт 33-летнего нападающего с испанским клубом, заключенный в 2017 году, истекает летом.

Журналисты издания выяснили у игроков парижского клуба их отношение к потенциальному трансферу аргентинца. Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария признался, что был бы очень рад.

«Я не мог бы просить большего от футбола», — приводит журнал слова форварда «ПСЖ» аргентинца Анхеля Ди Мария. Бразильский форвард команды Неймар тоже заявил о мечте сыграть вместе с Месси. А новый главный тренер парижан, соотечественник Месси, Маурисио Почеттино на своей первой пресс-конференции отметил, что в команде будут рады приходу лучшего игрока в мире.

16 февраля «Барселона» сыграет первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее, 31 января, стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен подать в суд на руководство клуба после утечки информации о его зарплате в СМИ.

Ранее СМИ Испании обнародовали данные о зарплате Месси: за четыре года он, согласно документу, заработает €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъемных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

Ранее 31 января стало известно, что ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты El Mundo.