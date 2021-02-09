Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Госдепе США считают переговоры с Ираном преждевременными
Спорт
ФК «Спартак» предложил «Аяксу» три варианта сделки по Промесу
Мир
В конгрессе США обвинили Трампа в сознательном подстрекательстве к мятежу
Мир
В ВОЗ допустили выявление новых случаев Эболы в Конго
Армия
Подразделения ПВО получат систему с точными 3D-моделями местности
Мир
Посольство России в Берлине выразило протест в связи с высылкой дипломата из ФРГ
Мир
Лавров подтвердил готовность к взаимодействию с переходной администрацией Ливии
Общество
Минздрав обновил перечень препаратов для лечения COVID-19
Авто
Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях с июня

France Football опубликовал фото Месси в футболке «ПСЖ» на обложке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ведущий спортивный журнал France Football выйдет с фотографией форварда ФК «Барселоны», аргентинца Лионеля Месси в футболке клуба «ПСЖ» на обложке. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщается на сайте издания.

Цвет настроения «Сити»: расстанется ли Месси с «Барселоной»
Аргентинца многое раздражает в каталонском клубе, и теперь он хочет вновь воссоединиться с Пепом Гвардиолой

Контракт 33-летнего нападающего с испанским клубом, заключенный в 2017 году, истекает летом.

Журналисты издания выяснили у игроков парижского клуба их отношение к потенциальному трансферу аргентинца. Форвард «ПСЖ» Анхель Ди Мария признался, что был бы очень рад.

«Я не мог бы просить большего от футбола», — приводит журнал слова форварда «ПСЖ» аргентинца Анхеля Ди Мария. Бразильский форвард команды Неймар тоже заявил о мечте сыграть вместе с Месси. А новый главный тренер парижан, соотечественник Месси, Маурисио Почеттино на своей первой пресс-конференции отметил, что в команде будут рады приходу лучшего игрока в мире.

16 февраля «Барселона» сыграет первый матч с «ПСЖ» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ранее, 31 января, стало известно, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси намерен подать в суд на руководство клуба после утечки информации о его зарплате в СМИ.

Ранее СМИ Испании обнародовали данные о зарплате Месси: за четыре года он, согласно документу, заработает €555 млн. €138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Порядка €115 млн выплачено в качестве подъемных за подписание соглашения. Почти €78 млн — это бонусы за лояльность.

Ранее 31 января стало известно, что ФК «Барселона» подаст иск против раскрывшей условия контракта с Месси газеты El Mundo.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021