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Взрыв произошел в сирийской провинции Деръа

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Взрыв прогремел в поселении Сайда провинции Деръа на юге Сирии, по предварительным данным ранения получили несколько человек, сообщает сирийская государственная компания телерадиовещания во вторник, 9 февраля.

Отмечается, что причиной взрыва стало сработавшее взрывное устройство, передает «РИА Новости».

Ранее, 11 января, сообщалось, что группа из 12 детей подорвалась на мине в городе Шейх-Мискин на юге Сирии, двое из них погибли.

С марта 2011 года в Сирии продолжается вооруженный конфликт. К настоящему моменту основная группировка террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ) разгромлена. В ряде провинций страны действуют разрозненные отряды боевиков.

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