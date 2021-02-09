Разработан проект расширения границ ТОР «Приамурская»

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект расширения границ территории опережающего развития (ТОР) «Приамурская». Новым резидентом станет компания, обслуживающая мостовой переход через реку Амур, связывающий Китай и Россию.

«Расширение ТОР «Приамурская» обеспечит создание дополнительно не менее 67 новых рабочих мест и привлечет не менее 8,4 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2021 года по 2030 год составят более 704,3 млн рублей», — сказано в пояснительной записке к проекту.

ТОР ориентирована на развитие транспортно-логистической отрасти, сообщает ИА PrimaMedia. Предполагается, что через 10 лет после расширения границ объем дополнительных доходов от реализации инвестпроектов превысит 557,8 млн рублей.

Как стало известно 29 января, территорию опережающего развития (ТОР) «Хабаровск» в Хабаровском крае расширили под строительство нового молочного завода и животноводческого комплекса. Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. ТОР расширят за счет участков Вяземского района края. Реализация проектов позволит создать более 300 рабочих мест, а также привлечь свыше 4,7 млрд рублей инвестиций.