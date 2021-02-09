Новый корпус начали строить в Красноярском интернате для пожилых

На территории Красноярского дома-интерната для пожилых и инвалидов «Ботанический» началось строительство нового жилого корпуса в рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

В новом здании на 100 мест будет четыре этажа. В комнатах будут жить по 1-2 человека. Предусмотрены зал для занятий лечебной физкультурой, кабинет массажа, компьютерный класс, читальный зал, кабинеты музыки и рисунка, различные мастерские, зимний сад, столовая. Сдать объект в эксплуатацию планируется в 2023 году, передает ИА KrasnoyarskMedia.

С 2022 по 2025 годы планируется строительство еще двух спальных корпусов в Козульском психоневрологическом интернате.