В Канаде отложили рассмотрение вопроса о депортации экс-нациста Оберлендера

Канадские власти в понедельник, 8 февраля, отложили рассмотрение вопроса о депортации бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера минимум до 19 марта. Об этом сообщила представитель комиссии по иммиграции страны Анна Пейп, передает «РИА Новости».

«Могу подтвердить, что федеральный суд Канады издал постановление о приостановке процедуры слушания о приемлемости (IMM-6692-20) по этому делу. В результате комиссия по миграции была вынуждена в административном порядке отложить вопрос до 19 марта 2021 года включительно», — заявила она агентству.

Пейп отметила, что на данный момент новая дата рассмотрения вопрос о депортации экс-эсэсовца пока неизвестна.

25 декабря российское посольство в Оттаве сообщило, что власти Канады, несмотря на запрос России по делу об экстрадиции бывшего эсэсовца Гельмута Оберлендера, участвовавшего в массовых казнях в СССР, отказались от комментариев и не запрашивали никакие документы.

Ранее, 18 декабря, в ФСБ России подтвердили участие Оберлендера в казнях 27 тыс. человек под Ростовом-на-Дону в 1942 году и в других местах, в частности в районах Таганрога и Краснодара.

Следователи возбудили дело о геноциде детдомовцев по ст. 357 УК РФ 30 октября 2019 года. В ходе расследования выяснилось, что в декабре Верховный суд Канады лишил Оберлендера гражданства, выданного ему ранее. Он скрыл от властей этой страны, что участвовал в деятельности указанного фашистского подразделения.

Правительство Канады запустило процесс депортации Оберлендера, но о стране, куда планируется его депортировать, не сообщалось.

В апреле власти Канады перенесли рассмотрение дела о возможности депортации Оберлендера из-за пандемии коронавируса. В отношении него сначала должны будут пройти слушания, чтобы определить, обоснованы ли обвинения против него, и только после этого может последовать депортация.

В июле 2020-го представитель Совета по иммиграции и беженцам Канады (IRB) Анна Пейп сообщила, что иммиграционные власти Канады пока не назначили дату слушаний по делу Оберлендера.

Оберлендер — этнический немец, родившийся на Украине. Он фигурирует в списке 10 самых разыскиваемых и еще не умерших нацистских преступников Центра Симона Визенталя.

Оберлендер утверждал, что в 17 лет вступил в нацистскую армию по принуждению, но не разделял идеологию Третьего рейха, а также не имел статуса, который бы давал ему возможность отдавать приказы. Иммигрировав в 1954 году в Канаду, он не сообщил о своей деятельности в военное время, что помогло ему получить вид на жительство и гражданство страны, пишет «Газета.ру».