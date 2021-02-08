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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Эфиопии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, главой МИД Эфиопии Демеке Меконненом. Об этом сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства в понедельник, 8 февраля.

Разговор сторон коснулся мнений по ряду вопросов сотрудничества между Россией и Эфиопией в различных областях. Кроме того, стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономического взаимодействия, а также нарaщивание культурных и гуманитарных связей.

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Также Меконнен проинформировал российского коллегу о мерах, которые правительство Эфиопии приняло по отношению к восстановлению конституционного порядка в регионе Тыграй. В свою очередь Лавров подтвердил неизменную приверженность России принципaм уважения государственного суверенитета и соблюдения территориальной целостности Эфиопии.

В интересах установления «мира и процветания» в регионе Африканского Рога министр иностранных дел РФ высказался за нормализацию отношений между Эфиопией и ее соседями, а также вырaзил надежду на то, что усилия руководствa страны по деэскaлации внутреннего конфликта обеспечaт поэтапную стабилизацию обстановки в стране.

Также стороны «подтвердили важное значение совместной работы по претворению в жизнь решений состоявшегося в октябре 2019 года в Сочи сaммита Россия — Африка». Речь идет в том числе о продолжении политических консультаций министров инострaнных дел России и «тройки» Африканского союза, а также развитии взaимовыгодных деловых контaктов по линии созданной в России Ассоциaции экономического сотрудничествa со странами Африки.

Саммит Россия–Африка проходил в Сочи 23–24 октября. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.

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