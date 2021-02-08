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Жители Камчатки получат скидку на посещение Кроноцкого заповедника

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В Камчатском крае с октября по июль не будет взиматься плата за посещение, сопровождение и экскурсии на однодневных маршрутах в Долине гейзеров, кальдере вулкана Узон в Кроноцком заповеднике и на Курильском озере в Южно-Камчатском заказнике.

С июля по октябрь для лиц с камчатской пропиской действует скидка в 50% на те же услуги — посещение, сопровождение государственным инспектором в целях безопасности и стандартные пешие экскурсии, сообщает ИА KamchatkaMedia со ссылкой на дирекцию заповедника. Природоохранное учреждение вынужденно не вводит 100%-ную скидку на услуги в пиковые месяцы турсезона — июль-сентябрь, так как в этот период самые популярные маршруты и так перегружены.

Кроноцкий заповедник — один из старейших заповедников России. Расположен в восточной части полуострова Камчатка. Здесь расположены восемь действующих вулканов, высочайшим из которых является Кроноцкая Сопка (3528 м), термальные озера, знаменитая Долина гейзеров, водопады.

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