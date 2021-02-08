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Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

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Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» тем, что ее эффективность якобы не подтверждена.

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По словам украинского лидера, «никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», пишет «Газета.Ру».

При этом Зеленский добавил, что «граждане Украины не кролики» и у Киева «нет права на них экспериментировать».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, Зеленский указал на необходимость России обеспечить вакцинацию своего населения.

«Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», — сказал он.

В свою очередь сопредседатель украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Зеленский боится сближения с Россией, и это является единственной причиной, по которой власти страны отказываются использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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