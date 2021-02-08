Зеленский объяснил отказ Украины от российской вакцины «Спутник V»

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от использования в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V» тем, что ее эффективность якобы не подтверждена.

По словам украинского лидера, «никакого подтверждения того, что «Спутник V» гарантированно дает результат, нет», пишет «Газета.Ру».

При этом Зеленский добавил, что «граждане Украины не кролики» и у Киева «нет права на них экспериментировать».

Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина рассматривать возможность использования российской вакцины в случае ее одобрения в ЕС, Зеленский указал на необходимость России обеспечить вакцинацию своего населения.

«Мне кажется, что у них около 140 млн населения, поэтому прежде чем нам предлагать свою вакцину, нужно обеспечить свое население», — сказал он.

В свою очередь сопредседатель украинской «Оппозиционной платформы – За жизнь» Юрий Бойко заявил, что Зеленский боится сближения с Россией, и это является единственной причиной, по которой власти страны отказываются использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции.

2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.