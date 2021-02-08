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МИД РФ назвал высылку дипломатов из Польши, ФРГ и Швеции необоснованной

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Польша, Германия и Швеция приняли «необоснованные и недружественные решения» касательно высылки российских дипломатов. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 8 февраля.

О высылке российских дипломатов из данных стран стало известно ранее в этот же день. Так эти государства отреагировали на решение российского внешнеполитического ведомства объявить персонами нон грата сотрудников посольств этих стран за их участие в незаконных акциях 23 января.

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Сегодняшние решения Польши, Германии и Швеции являются продолжение череды действий, предпринимаемых Западом в отношении России, которые Москва квалифицирует как вмешательство во внутренние дела, заявила Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

Кроме того, пресс-секретарь подчеркнула, что Россия выслала тех дипломатов, которых «поймали с поличным», ответные шаги этих стран бездоказательны

Ранее 8 февраля Берлин, Стокгольм и Варшава решили выслать по одному российскому дипломату, назвав это ответной мерой на действия Москвы.

Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им предписано в ближайшее время покинуть Россию.

В ведомстве отмечали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

В Евросоюзе призывали МИД России пересмотреть решение о высылке европейских дипломатов. Внешнеполитические ведомства Германии, Франции и Швеции выразили несогласие с решением российских властей, назвав такую меру неоправданной.

Находившийся с визитом в Москве глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил это решение Москвы.

Захарова назвала высылку из России дипломатов, которые участвовали в несанкционированных мероприятиях, вынужденной мерой.

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