Более 2,5 млрд рублей вложат в благоустройство турзоны «Ворота Байкала»

Власти Иркутской области планируют направить более 2,5 млрд рублей на строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство на территории турзоны «Ворота Байкала» в 2021-2023 годах. Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Приангарья Владимир Гордеев. В 2021 году в первый этап строительства улично-дорожной сети и сети электроснабжения Предгорного района намерены вложить 734,2 млн рублей.

На 2022-2023 годы запланировано продолжение строительства сетей электроснабжения и улично-дорожной сети с автостоянками, строительство сетей теплоснабжения, информационно-коммуникационных сетей, водопровода, благоустройство и озеленение территории с совокупным объемом финансирования 1,97 млрд рублей, сообщает ИА IrkutskMedia. В настоящее время резидентами турзоны являются восемь компаний.

Чартерные туристические программы на озеро Байкал должны стать круглогодичными. Об этом 7 февраля на конференции по развитию межрегионального туризма «Внутренний туризм — новые возможности» заявила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. «Мы продолжили эту программу, как мы изначально и задумывали», — сказала она.