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Минск инициирует экстрадицию из Латвии оппозиционного политика Цепкало

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Следственный комитет Белоруссии намерен добиваться экстрадиции из Латвии оппозиционного политика Валерия Цепкало. Документы об инициировании процедуры были направлены в Генпрокуратуру, в понедельник, 8 февраля, сообщает телеканал «Беларусь 1».

По данным телеканала, оппозиционера обвиняют в ряде коррупционных преступлений, в том числе получение взяток в особо крупном размере.

Накануне Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы на экстрадицию создателя Telegram-каналов Nexta и Nexta Life Степана Путило и бывшего главного редактора Романа Протасевича.

В сентябре 2020 года бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало заявил, что ведет сбор свидетельств пострадавших в результате протестов в республике для привлечения президента страны Александра Лукашенко к ответственности в международном суде в Гааге.

Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает политическую деятельность.

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