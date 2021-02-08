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Российского судью избрали вице-председателем суда ООН

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Российский судья Кирилл Геворгян избран вице-председателем Международного суда Организации Объединенных Наций (ООН). Об этом сообщается в пресс-релизе суда, распространенном в понедельник, 8 февраля.

Отмечается, что председателем суда избрана судья из США Джоан Донохью. Она и вице-председатель Геворгян избраны каждый на три года.

Джоан Донохью является членом суда с 9 сентября 2010 года, Кирилл Геворгян — с 6 февраля 2015 года.

Международный суд был учрежден в соответствии с уставом ООН в 1945 году и начал свою деятельность в апреле 1946 года. Это главный судебный орган организации, который состоит из 15 судей. В его компетенцию, в частности, входит рассмотрение споров между государствами, а также вынесение консультативных заключений.

Ранее должность председателя занимал Абдулкави Ахмед Юсуф из Сомали, а должность вице-председателя — Сюэ Ханьцин из КНР.

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