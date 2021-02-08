Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Посольство России в Берлине выразило протест в связи с высылкой дипломата из ФРГ
Мир
Лавров подтвердил готовность к взаимодействию с переходной администрацией Ливии
Общество
Минздрав обновил перечень препаратов для лечения COVID-19
Авто
Российских автомобилистов предупредили о важных изменениях с июня
Общество
Бесплатный чай начали раздавать пассажирам на автобусных остановках в Подмосковье
Мир
Лидер оппозиции объяснил отказ Украины от «Спутника V» страхом Зеленского
Экономика
Правительство утвердило гибкую экспортную пошлину на пшеницу, кукурузу и ячмень
Общество
В России каждый третий опрошенный заявил о желании работать на частичной удаленке
Мир
В Польше обсудили предложенные сотрудниками ФБК санкции против России

Умер краевед и писатель Михаил Орешета

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Краевед и один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в понедельник, 8 февраля, на странице «Группа Михаила Орешеты» в «ВКонтакте».

«На 70-ом году жизни скончался известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета. <…> Михаилу Орешете стало плохо на Партизанском острове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место был вызван самолет МЧС, однако спасти его не удалось.

«Михаил Григорьевич был невероятно сильным и энергичным человеком. Приехав с Украины служить на Северный флот, он влюбился в Заполярье, после службы вернулся на Север и остался здесь. Беззаветно любил Мурманскую область. И для многих он стал героем еще при жизни. Почти полвека посвятил возвращению памяти о погибших бойцах Великой Отечественной войны», — написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в «ВКонтакте».

Михаил Орешета — почетный гражданин Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик. С 1975 года исследовал места боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021