Умер краевед и писатель Михаил Орешета

Краевед и один из организаторов поискового движения в Мурманской области Михаил Орешета умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщается в понедельник, 8 февраля, на странице «Группа Михаила Орешеты» в «ВКонтакте».

«На 70-ом году жизни скончался известный мурманский краевед, историк, писатель, публицист, поисковик Михаил Орешета. <…> Михаилу Орешете стало плохо на Партизанском острове», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место был вызван самолет МЧС, однако спасти его не удалось.

«Михаил Григорьевич был невероятно сильным и энергичным человеком. Приехав с Украины служить на Северный флот, он влюбился в Заполярье, после службы вернулся на Север и остался здесь. Беззаветно любил Мурманскую область. И для многих он стал героем еще при жизни. Почти полвека посвятил возвращению памяти о погибших бойцах Великой Отечественной войны», — написал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на своей странице в «ВКонтакте».

Михаил Орешета — почетный гражданин Мурманска, писатель, военный историк, краевед-поисковик. С 1975 года исследовал места боев, восстанавливал заброшенные воинские захоронения.