В мире за сутки выявили более 376 тыс. случаев заражения коронавирусом

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 105,8 млн, увеличившись за сутки более чем на 376 тыс. Такие данные опубликованы в понедельник, 8 февраля, на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, число летальных исходов возросло более чем на 9,6 тыс., превысив 2,3 млн.

Более половины случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за прошедшие сутки, приходится на Северную и Южную Америку (209 539), далее следует Европа (104 314), на третьем месте находится Юго-Восточная Азия (24 154).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США — 26 654 965. На втором месте Индия (10 838 194), на третьем — Бразилия (9 497 795).

1 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что несколько недель подряд снижается количество новых случаев COVID-19 по всему миру. Он отмечал, что это продемонстрировало эффективность принятых противоэпидемиологических мер на фоне пандемии.

На следующий день в ВОЗ привели данные о том, что средняя скорость распространения коронавируса в мире сократилась в феврале почти в два раза по сравнению с максимальными показателями января.