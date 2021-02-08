Оздоровительный центр с термальным бассейном построят в Красноярске

На правобережье Красноярска построят двухэтажный центр здоровья и отдыха, который будет предоставлять комплекс профилактических и оздоровительных процедур для взрослых и детей. Главной особенностью станет круглогодичный термальный бассейн.

«Идея создать досуговый центр с открытым круглогодичным бассейном в сибирском городе звучит фантастично, но в нескольких уральских городах такой проект уже успешно реализован. Уверен, что термы придутся по душе горожанам», — отметил мэр города Сергей Ерёмин.

Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, оздоровительный центр «Красноярские термы» построят на условии сотрудничества городских властей с гендиректором индустриального парка «Красный Яр» Александром Сиваевым.