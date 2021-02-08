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Политолог прокомментировал высылку российских дипломатов из трех стран ЕС

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Политолог Андрей Кошкин прокомментировал решение Германии, Польши и Швеции объявить по одному из российских дипломатов персонами нон грата и выслать их из стран. На эту тему он высказался в понедельник, 8 февраля, в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

По словам Кошкина, данное решение связанно с поддержкой «коллективного курса» против России.

«Никогда в подобного рода обмене дипломатами, зеркальном обмене, никогда не представлялись документы, по которым можно было судить о поведении дипломатов, о нарушении ими определенных традиционных правил дипмиссий. Мы же представили документы, неопровержимые, свидетельствующие о том, что по одному представителю дипмиссий Польши, Германии и Швеции являлись участниками подрывной деятельности. В связи с этим они были объявлены персонами нон грата», — отметил политолог.

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Он добавил, что подобного рода действия не укрепляют мир и стабильность, а обостряют ситуацию между странами.

Кошкин также прокомментировал прошедшую в Польше видеоконференцию 27 стран ЕС с исполнительным директором ФБК (организация включена Минюстом в список иноагентов) Владимиром Ашурковым и руководителем сети региональных штабов блогера Алексея Навального Леонидом Волковым.

«Сегодня мы стали свидетелями коллективного выступления против РФ на базе площадки постпредства Польши в Брюсселе. Более 27 государств Евросоюза, плюс присоединились еще представители США, Великобритании. И они вели диалог с Ашурковым и Волковым, которые информировали о том, какие процессы проходят в России», — сказал политолог.

Он отметил, что делается ставка на то, чтобы окружить по периметру Россию «кольцом нестабильности» — с помощью военно-политического давления осуществлять «изматывание страны извне».

«И, конечно, же раскачивать гражданскую сетевую структуру, накачав ее финансами, пропагандистской литературой», — считает Кошкин.

Ранее в этот день Берлин, Стокгольм и Варшава решили выслать по одному российскому дипломату, назвав это ответной мерой на действия Москвы.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Москва считает высылку российских дипломатов из Польши, Швеции и Германии необоснованной и недружественной.

В свою очередь, в посольстве России в ФРГ выразили решительный протест в связи с высылкой российского дипломата. Там отметили, что этот шаг не способствует позитивному развитию российско-германских отношений.

Москва объявила 5 февраля персонами нон грата трех дипломатов посольств ФРГ, Швеции и Польши в связи с их участием в несанкционированных акциях в январе в Москве и Санкт-Петербурге. Им было предписано в ближайшее время покинуть Россию.

В МИД РФ подчеркивали, что подобные действия со стороны сотрудников иностранных диппредставительств являются неприемлемыми и не соответствуют их дипломатическому статусу.

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