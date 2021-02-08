Генсек ООН поприветствовал возвращение США в Совет ООН по правам человека

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствует возвращение США в Совет ООН по правам человека. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщил в ходе пресс-конференции официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь приветствует решение США по возвращению в Совет ООН по правам человека <...> [Организация] с нетерпением ждет, когда сможет выслушать важный голос Соединенных Штатов в ходе неотложной работы Совета», — приводит ТАСС слова Дюжаррика.

Ранее в этот же день государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил о решении президента Соединенных Штатов Джо Байдена возобновить сотрудничество с Советом ООН по правам человека.

В 2018 году Вашингтон заявил о выходе из Совета ООН по правам человека.

Администрация предыдущего президента США Дональда Трампа критиковала Совет за то, что его членами являются Венесуэла, Куба и Китай, а также называла предвзятым отношение к Израилю, пишет «Газета.ру».

Постпред РФ при отделении Всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов тогда заявил, что Москва с недоумением отреагировала на представленные Вашингтоном причины выхода из состава Совета ООН по правам человека и сочла подобные заявления лицемерными.