Пострадавшим от пожара в Кандалакше выплатят по 100 тыс. рублей

Правительство Мурманской области выплатит по 100 тыс. рублей пострадавшим в результате пожара в Кандалакше 6 февраля. Об этом губернатор региона Андрей Чибис заявил на оперативном совещании в правительстве.

«Знаю, что временное размещение всех пострадавших организовано, дополнительная помощь от правительства Мурманской области семьям должна быть оказана в ближайшие дни», — заявил губернатор.

Чибис также отметил, что правительству «принципиально важно» оказать поддержку пострадавшим, пишет ИА FlashNord. Деньги получит каждый из членов семей. Администрация Кандалакшского района, в свою очередь, выплатит каждому сумму, равную минимальному размеру оплаты труда (МРОТ).

Пожар в Кандалакше произошел в минувшую субботу, 6 февраля, в жилом доме на улице Спекова. В результате происшествия один человек погиб, свыше 20 семей остались без жилья и имущества.