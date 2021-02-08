Голикова заявила о росте смертности в России на 17,9%

В 2020 году смертность в России увеличилась на 17,9% по сравнению с 2019 годом. Об этом в понедельник, 8 февраля, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы предполагали, что декабрь будет самым напряженным месяцем по смертности по сравнению со всеми другими месяцами года. Так и произошло, и, собственно, сложность декабря повлияла на общегодовые показатели смертности в России за 2020 год», — сообщила Голикова на брифинге.

Она подчеркнула, что эта избыточная смертность включает в себя и смерти от COVID-19. Однако данные, как отметила Голикова, носят предварительный характер и будут еще уточняться.

Вместе с тем на брифинге Голикова упомянула о том, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется. В частности, фиксируется снижение темпов прироста числа новых случаев заболевания.

Наименьший показатель заболеваемости COVID-19 зафиксирован в Татарстане, Чечне, Дагестане, Ненецком автономном округе и Краснодарском крае, пишет «Газета.ру».

Накануне министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что в 2020 году в России снизилась смертность от онкологических заболеваний.