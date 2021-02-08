Зеленский объяснил отказ Украины от использования «Спутник V»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не стала закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность якобы не доказана. Об этом украинский лидер заявил в понедельник, 8 февраля, в своем выступлении на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90–91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет», — сказал глава государства.
На этих основаниях Зеленский указал на недопустимость «экспериментов»
«Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — добавил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского в своем Facebook.
«На кроликах экспериментируют меньше», — написала она.
При этом 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.
Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.
Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.