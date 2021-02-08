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Зеленский объяснил отказ Украины от использования «Спутник V»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не стала закупать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V», поскольку ее эффективность якобы не доказана. Об этом украинский лидер заявил в понедельник, 8 февраля, в своем выступлении на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

Удачный запуск: «Спутник V» признан самой безопасной вакциной
Медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты завершающей фазы исследований российского препарата

«Никакой официальной информации относительно того, что «Спутник V» российского производства является гарантированным и дает эффект 90–91%. И от ВОЗ, и от ведущих экспертов такого подтверждения нет», — сказал глава государства.

На этих основаниях Зеленский указал на недопустимость «экспериментов»

«Я считаю, что граждане Украины — это люди, и точно, извините за такое сравнение, не кролики. И на них экспериментировать мы не имеем права», — добавил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского в своем Facebook.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала она.

При этом 2 февраля медицинское издание The Lancet опубликовало результаты третьей фазы клинических испытаний вакцины против коронавируса «Спутник V». В частности, эффективность препарата составила 91,6% после анализа данных 19 866 добровольцев. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

Данные об эффективности препарата поприветствовали в ВОЗ и в ООН.

Первая в России и мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована 11 августа. Препарат «Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент РФ Владимир Путин, назвав вакцину центра лучшей в мире.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов 29 января сообщал, что страна готова выкупать избыточные объемы вакцин от коронавируса у государств Евросоюза. Между тем регистрировать российскую вакцину «Спутник V» в стране не планируется, подчеркнул он.

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