Проводится проверка после пожара в жилом доме в Якутске

Прокуратура Якутска организовала проверку по факту пожара в жилом доме. Возгорание произошло утром в понедельник, 8 февраля, в деревянном 16-квартирном двухэтажном здании на улице Шевченко. Погиб один человек, пострадало несколько квартир.

Сотрудникам прокуратуры предстоит оценить соблюдение требований законодательства о пожарной безопасности. Взяты на контроль вопросы обеспечения жилищных прав граждан, пострадавших в результате пожара. Об этом пишет ИА YakutiaMedia.

В конце января 20 пожарных тушили горящий частный дом по улице Братьев Насыровых в селе Сунтар в Якутии. К ликвидации пожара привлекались также три единицы техники. Предположительная причина — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.