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Путин потребовал разобраться с зарплатами ученых в регионах

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Президент России Владимир Путин поручил главам Минфина и Минобрнауки Антону Силуанову и Валерию Фалькову разобраться с зарплатами ученых в российских регионах. Такое распоряжение глава государства отдал во время заседания Совета по науке и образованию в понедельник, 8 февраля.

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В ходе заседания лауреат премии президента России в области науки и инноваций для молодых ученых за 2020 год, сотрудница института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина пожаловалась Путину на зарплаты ученых в субъектах страны. Она отметила, что ее зарплата как старшего научного сотрудника составляет 25 тыс. рублей, а с этого года ей положена надбавка в 6 тыс. рублей.

«Что касается уровня заработной платы и ссылки на то, что она была декларирована, но средства не выделяются, — вот это надо очень хорошо проверить, посмотреть, как принимались решения на уровне ваших учреждений. Этот вопрос сейчас, эту шайбу, я сейчас направлю и министру Фалькову, и министру Силуанову», — сказал президент.

Он обратился к главам Минфина и Минобрнауки с вопросом, как за последнее время в стране увеличили финансирование по этому направлению.

В свою очередь, Силуанов доложил, что ученые в Новосибирской области «обеспечены заработной платой на уровне двукратной по региону», а Проскурина, заявившая о проблеме, по его словам, работает на полставки. Ученая возразила, что она работает полный рабочий день.

Тогда Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, каков средний уровень зарплат в регионе. Тот ответил, что он составляет 39 тыс. рублей.

Российский лидер заявил, что в таком случае ученые должны получать почти 80 тыс. рублей.

«78 тыс. должно быть. Где деньги-то?.. Где деньги, Зин», — сказал президент, вновь попросив разъяснений у министра финансов.

«Давайте вы вместе с Фальковым займитесь-ка этим делом. Хорошо? И не только по Новосибирску, но и по другим регионам», — распорядился Путин, добавив, что будет ждать подробный доклад по этой ситуации.

Путин также посоветовал обратившейся к нему Проскуриной, если ее после сегодняшнего разговора будут «пытаться ущемлять», сразу звонить «в администрацию президента».

Затем российский лидер заявил о необходимости создания при правительстве комиссии по научно-техническому развитию. Он поручил кабмину подготовить новую программу научно-технологического развития страны, а также изменить подход к финансированию науки из бюджета.

В феврале 2019 года тогдашний глава Минобрнауки Михаил Котюков анонсировал меры по поддержке молодых научных сотрудников. Он обещал, что зарплата конкретного ученого будет зависеть от его вклада в реальное дело.

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